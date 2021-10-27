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Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı! Beğeni yağdı

27.10.2021 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 43 yaşındaki Tugay paylaşımları ve fit vücuduyla dikkat çeken isimler arasında gösteriliyor. Mine Tugay bu defa spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'Medcezir', 'Zalim İstanbul' ve 'Çilek Kokusu' gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren Mine Tugay, 3 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bu defa spor yaptığı anları paylaştı.

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Mine Tugay'dan bikinili yaza veda videosu! Ekim ayında deniz keyfi yaptıMine Tugay'dan bikinili yaza veda videosu! Ekim ayında deniz keyfi yaptı

Spor yaparak formunu koruyan güzel oyuncu, paylaştığı videoda yaptığı zorlu hareketlerle dikkat çekti.

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Tugay'ın videosu kısa sürede binlerce defa izlendi. Hayranları ise paylaşıma övgü dolu yorumlar yaptı.

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Mine Tugay Instagram
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