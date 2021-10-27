Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı! Beğeni yağdı

'Medcezir', 'Zalim İstanbul' ve 'Çilek Kokusu' gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren Mine Tugay, 3 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bu defa spor yaptığı anları paylaştı.

Spor yaparak formunu koruyan güzel oyuncu, paylaştığı videoda yaptığı zorlu hareketlerle dikkat çekti.

Tugay'ın videosu kısa sürede binlerce defa izlendi. Hayranları ise paylaşıma övgü dolu yorumlar yaptı.

