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Mine Tugay sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti! "Bal gibi"

06.08.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır oyunculuk kariyerinde aktif olan ve dönem dönem farklı projelerle sık sık ekranlara gelen Mine Tugay, rolleriyle gönüllerde taht kurdu. Yılların oyuncusu Tugay, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla takipçileri tarafından ilgi yağmuruna tutuluyor.

Mine Tugay sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti! "Bal gibi"

44 yaşındaki Mine Tugay'ın sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor. Her pozuyla binlerce beğeni alan ve yorum yağmuruna tutulan Tugay, iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SÜTYENSİZ POZ VERDİ

Oyuncu kimliğiyle tanınan Mine Tugay son zamanlarda birbirinden iddialı pozlarıyla ilgi çekmeye başladı.

Mine Tugay sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti!

Sütyensiz poz veren Tugay, beğeni yağmuruna tutuldu.

Mine Tugay sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti!

Tugay'ın o pozuna, "Bal gibi", "Çok çekicisin", "Ve Tanrı kadını yarattı" yorumları geldi.

Mine Tugay sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti!

Mine Tugay'ın, ekran önü oyunculuğunun yanı sıra tiyatro tecrübesi de bulunuyor.

Mine Tugay sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti!

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna rolü ile tanındı.

Mine Tugay sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti!

Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Mine Tugay sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti!

Mine Tugay sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti!

Mine Tugay sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti!

Mine Tugay sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti!

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Mine Tugay
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