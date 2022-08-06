Mine Tugay sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti! "Bal gibi"

44 yaşındaki Mine Tugay'ın sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor. Her pozuyla binlerce beğeni alan ve yorum yağmuruna tutulan Tugay, iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SÜTYENSİZ POZ VERDİ

Oyuncu kimliğiyle tanınan Mine Tugay son zamanlarda birbirinden iddialı pozlarıyla ilgi çekmeye başladı.

Sütyensiz poz veren Tugay, beğeni yağmuruna tutuldu.

Tugay'ın o pozuna, "Bal gibi", "Çok çekicisin", "Ve Tanrı kadını yarattı" yorumları geldi.

Mine Tugay'ın, ekran önü oyunculuğunun yanı sıra tiyatro tecrübesi de bulunuyor.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna rolü ile tanındı.

Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.





