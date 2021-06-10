HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ming-Chi Kuo paylaştı: İşte Apple'ın AR başlığının çıkış tarihi!

Ming-Chi Kuo paylaştı: İşte Apple'ın AR başlığının çıkış tarihi!

10.06.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple etkinliğinden hemen sonra, uzun süredir konuşulan Apple AR başlığı ilgili daha fazla söylenti ortaya çıktı. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, yatırımcılara 2022’nin ikinci çeyreğinde bir lansman tarihi olacağını duyurdu.

Ming-Chi Kuo paylaştı: İşte Apple'ın AR başlığının çıkış tarihi!

Apple AR başlığı yavaş da olsa popülerlik kazanmaya devam ediyor. Apple da bu sektörde geri kalan isimlerden değil. Şimdi AR başlıklar için olası bir tarihimiz bile var. Önceki söylentiler bir 2023 lansman tarihinden bahsediyordu. Analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2022’de bir cihaz piyasaya süreceğini tahmin ediyor.

En son yatırımcı notu ayrıca Apple’ın kamera lensi tedarik zincirini ve Tayvan’ın Genius Electronic Optical’ı (GSEO) yaklaşan iPhone 13 serisi ve AR başlığın ana tedarikçisi olarak detaylandırdı.

15 KAMERA DETAYI

Apple AR başlığın hem AR içeriği için şeffaf mod hem de VR içeriği için opak mod ile Sony microLED ekranları kullanması bekleniyor. Başlık yüksek ihtimalle kullanıcılar için farklı bir deneyim sağlayacak toplam 15 kamera çalıştırılacak.

TAŞINABİLİR SÜRÜMÜ DE GELECEK

Tasarım, tüy benzeri bir kumaş dış yüzey sayesinde 200-300 gram arasında olacak. Bu yüzden cihaz için hafif denebilir. Şimdilik AR başlık için bir bilgisayara/dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyulacağı, ancak 2025‘te daha taşınabilir bir sürümün çıkacağı söyleniyor. Daha önceki söylentilerde çok daha yüksek bir etiket beklenmesine rağmen, Apple’ın AR başlığının fiyatının 1.000 dolar civarında olması bekleniyor.

Yapay zekanın bilinmeyen yönleri açıklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Vivo Y53s 5G piyasaya çıktıVivo Y53s 5G piyasaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Açık çağrı: Garanti verin, sizden de alalım

Açık çağrı: Garanti verin, sizden de alalım

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!

Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.