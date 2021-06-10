Ming-Chi Kuo paylaştı: İşte Apple'ın AR başlığının çıkış tarihi!

Apple AR başlığı yavaş da olsa popülerlik kazanmaya devam ediyor. Apple da bu sektörde geri kalan isimlerden değil. Şimdi AR başlıklar için olası bir tarihimiz bile var. Önceki söylentiler bir 2023 lansman tarihinden bahsediyordu. Analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2022’de bir cihaz piyasaya süreceğini tahmin ediyor.

En son yatırımcı notu ayrıca Apple’ın kamera lensi tedarik zincirini ve Tayvan’ın Genius Electronic Optical’ı (GSEO) yaklaşan iPhone 13 serisi ve AR başlığın ana tedarikçisi olarak detaylandırdı.

15 KAMERA DETAYI

Apple AR başlığın hem AR içeriği için şeffaf mod hem de VR içeriği için opak mod ile Sony microLED ekranları kullanması bekleniyor. Başlık yüksek ihtimalle kullanıcılar için farklı bir deneyim sağlayacak toplam 15 kamera çalıştırılacak.

TAŞINABİLİR SÜRÜMÜ DE GELECEK

Tasarım, tüy benzeri bir kumaş dış yüzey sayesinde 200-300 gram arasında olacak. Bu yüzden cihaz için hafif denebilir. Şimdilik AR başlık için bir bilgisayara/dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyulacağı, ancak 2025‘te daha taşınabilir bir sürümün çıkacağı söyleniyor. Daha önceki söylentilerde çok daha yüksek bir etiket beklenmesine rağmen, Apple’ın AR başlığının fiyatının 1.000 dolar civarında olması bekleniyor.

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