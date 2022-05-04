Mini şortlu pozu olay olmuştu! Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi

YouTube'da 381 bin abonesi olan Sibil Çetinkaya'nın 238 videosu bulunuyor. Instagram'da da geniş takipçi kitlesi bulunan Çetinkaya, kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla kendisinden söz ettirdi.

MİNİ ŞORTLU POZUNU PAYLAŞMIŞTI

Sibil Çetinkaya geçtiğimiz günlerde mini şortlu pozunu paylaşmıştı. O poza takipçileri, "Turkish Dua Lipa mısın be" tarzında yorumlar yapmıştı.

Sibil Çetinkaya bir süredir Fas, Marakeş tatili yapıyor. Tatilden keyifli anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Çetinkaya, kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla görenleri büyüledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Çetinkaya'ya, "Üf çok iyi", "Of Sibil of" gibi yorumlar geldi.

Sibil Çetinkaya son zamanlarda magazin gündeminde adı en çok anılan isimlerden biri oldu. Hızla takipçi kitlesine sahip olan fenomen, giydikleriyle de zaman zaman takipçilerini ikiye bölüyor.

Geçtiğimiz günlerde takipçilerinden fikir almak için beyaz elbisesiyle paylaşım yapan Çetinkaya'nın bu kıyafeti tül perdeye benzetilmişti.

Öte yandan fiziğiyle de dikkat çeken isme, her giydiği yakışığı yönünde yorumlar da gelmişti.





