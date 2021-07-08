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  4. Minibüs şoförü ile düğün konvoyunun yol verme kavgası kamerada

Minibüs şoförü ile düğün konvoyunun yol verme kavgası kamerada

08.07.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir minibüs şoförü ile düğün konvoyu arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Minibüsün yolunu kesen düğün konvoyundaki şahıslar, şoföre tokat ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta meydana geldi. Minibüs şoförüyle düğün konvoyu arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı. Konvoydaki şahısların minibüsün önünü kesmesiyle hararetlenen tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Araçlarından inen onlarca kişinin etrafını sardığı minibüs şoförü, tokat ve yumrukların hedefi oldu.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşen kavga, konvoydaki şahısların araçlarına binmesiyle son buldu. Minibüs şoförünün konvoydaki onlarca şahsın saldırısına uğradığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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