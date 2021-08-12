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Minibüsle otomobilin çarpıştığı feci kaza anbean görüntülendi

12.08.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüsü tali yola girerek dururken, o esnada etrafın toz duman olması ise yine kameralara yansıdı.

Kaza, Afyonkarahisar- Şuhut karayolu Salar Beldesi kavşağında önceki gün meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Erkan P. (41) idaresindeki minibüs Afyonkarahisar istikametinde seyir halindeyken, kavşaktan yola çıkan Hilal F. (40) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil birkaç defa döndükten sonra dururken, kontrolden çıkan minibüs ise tali yola girip yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza esnasında minibüsün tali yola girip savrulduğu anlarda ise ortalığın toz duman olması yine güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 122 Acil servis ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Hilal P.’yi, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar
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