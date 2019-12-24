Minik öğrenciler şehrin göbeğinde doğayla iç içe geleceğe hazırlanıyor

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - İzmir'de okullarının bahçesinde öğretmenleriyle tavuk besleyen ve mevsimine göre sebzeler yetiştiren anaokulu öğrencileri, birlikte oyun oynadıkları sevimli dostlar sayesinde doğayla iç içe eğlenceli vakit geçiriyor. Bornova ilçesindeki Necmiye Bilgin İlkokulu, fiziki özellikleri, öğretmenlerinin çalışmaları ve sınıfların mevcudu, bahçesi ve öğrenci başarısıyla dikkati çekiyor. Okula 2017 yılında atanan ana sınıfı öğretmeni Özlem Barış Güney, minik öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için gayret gösteren eğitimcilerden biri. Okulun dört duvardan ibaret olmadığını göstermek amacıyla müdür Özcan İkbal'in desteğiyle bahçeye kümes yaptıran Güney, çok sayıda tavuk aldı ve miniklerin toprakla oynaması için tarım alanları oluşturdu. Öğrenciler, boş zamanlarında öğretmenleriyle bahçede tavukları besliyor ve kümesten yumurta alıyor. Tarım alanlarında da mevsime göre soğan, patates, marul, roka, barbunya maydanoz, havuç, domates, biber, patlıcan, kavun gibi sebze ve meyveler üreten minik öğrenciler, bahçedeki zeytin ile incir ağaçlarından ürün hasat etti.

Hava şartlarına göre derslerin önemli bölümünü bahçede işleyen miniklerin mutlulukları yüzlerine yansıyor. Velileri de okuldaki bu etkinliklere dahil eden Güney, onlardan aldığı destekle çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir köye atanarak çocukluk hayali mesleğe adım attığını, daha sonra tayinin memleketi İzmir'e çıktığını ifade etti. Güney, kısa sürede güzel çalışmalara imza attıklarını belirtti. - "Mevsimine göre sebzeler ekiyoruz" Katıldığı bir seminerde anlatılanlardan etkilenerek böyle bir çalışmaya başladığını dile getiren Güney, şunları kaydetti: "Amacımız öğrencileri okulda dört duvar içerisine sınırlamamak. Çocukları doğal ortamda ağaçla, toprakla, hayvanlarla buluşturmak. Okulumuzun güzel bir bahçesi var. Sağolsun müdür bey de bize destek oldu. Ana sınıfları olarak biz burada zaman zaman bahçeye çıkıyoruz zeytinlerimizi topluyoruz. Ürünlerden kendi zeytinlerimizi, zeytinyağımızı yaptırıyoruz. Oluşturduğumuz tarım alanında mevsimine göre sebzeler ekiyoruz. Bu yıl çalışmalarımızı biraz daha ilerlettik. İlk başta kümesle başlamıştık. Bir velinin desteğiyle kümesi biraz daha büyüttük. Tavuklarımızı alıp çalışmalara devam ettik. Çocukların, hayvanlara ve toprağa dokunduğunda daha mutlu olduklarını gördük."