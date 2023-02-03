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Minimum zıt anlamlısı nedir? Minimum kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

27.01.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zıt anlamlı kelimeler, bir konuda birbirinin tam tersi anlamları karşılarlar. Zıt anlamlı kelimeler genellikle sıfat görevinde yer alır ancak zamanla kullanımları farklılaşarak mecaz anlamlar da kazanabilir ve isim yerine kullanılabilirler. Minimum kelimesi, birden fazla zıt anlamlı kelimeye sahip sözcüklerden biridir. Peki, minimumun kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Minimum zıt anlamlısı nedir? Minimum kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Minimum kelimesi dilimize Fransızcadan geçen yabancı kökenli bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu tarafından kullanımı incelenmiş olan minimum kelimesinin anlamları da kaydedilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre minimum kelimesinin anlamı bir şeyin ulaşabileceği minimum sınırdır. Minimum kelimesi bir eş anlama sahiptir ve bu eş anlamlı kelime dilimize Arapçadan geçen asgari sözcüğüdür.

Minimum sözcüğü matematikte sayısal değerlerde ve ölçülebilir kavramları ifade eden her şeyde kullanılabilir. Minimum kelimesinin doğru kullanılabilmesi için bir şeyin ulaşabileceği sınırlar olmalıdır. Bu sınırlar gerçek hayattakiyle uyuşmayan, düşünsel sınırlar olsa bile, kelimenin anlamlı kullanılabilmesi için bu sınırların olması gerekir. Örneğin “Ona karşı minimum ölçüde bir sevgi bile hissetmiyorum.” cümlesi gerçek hayatta hiçbir ölçülebilir yönü olmayan soyut bir kavramın düşünsel sınırını belirtir. Ancak minimum kitap diye bir ifade kullanamayız. Minimum kitap sayısı gibi bir ifade belirtirsek kelimeyi doğru kullanmış oluruz.

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Minimum kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde tanımlanan bazı kelimeler zıt anlamlılara da sahip olarak bu zıt anlamlı kelimelerle birlikte açıklanıyor. Minimum kelimesi de TDK tarafından kaydedilmiş ve zıt anlama sahip bir kelimedir. Minimumun zıt anlamlısı olan sözcük:

  • Maksimum

Minimum zıt anlamlısı olan maksimum kelimesi de bir şeyin ulaşabileceği en yüksek sınırı belirtir. Sıfat olarak kullanılan bu kelimeler birbiriyle aynı ölçülerde tam zıt kavramları belirtmek için kullanılır. Örneğin bir 200 ml kapasiteli bir bardağın alabileceği minimum sıvı miktarı 0 ml’ken maksimum sıvı miktarı da 200 ml’dir.

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Minimumun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Minimum zıt anlamı cümle içinde kullanıldığında bir şeyin ulaşabileceği en yüksek değeri ifade eder. Önüne geldiği sözcüğü veya sözcük öbeğini nitelediği için bu kelimelerin sınırına vurgu yapar. Minimum kelimesinin zıt anlamı olan maksimum kelimesiyle örnekler:

  • Maksimum hız sınırını aştığınız için size ceza yazdık.
  • Bu problemde öncelikle bilinmeyenin alabileceği maksimum sayı değerini bulmalısın.
  • Elimden gelenin hepsi bu, sevgimi maksimum bu kadar gösterebiliyorum.
  • Herkesin kötü beslenmeyi kaldırabileceği bir maksimum nokta var, o noktadan sonra vücut sürekli sorun yaşıyor.
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