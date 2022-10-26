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Miray Daner ile Oğulcan Engin'in Venedik tatili

26.10.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşayan oyuncu Miray Daner ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin tatil için Venedik'e gitti. Daner, sevgilisiyle birlikte çekilen romantik fotoğraflarını yayınlandı.

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in Venedik tatili

Son dönemde rol aldığı projelerle adından söz ettiren Miray Daner ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin soluğu Venedik'te aldı.

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Sevgilisiyle kano gezintisine çıkan Daner, Engin ile çekilen fotoğraflarını yayınladı.

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Instagram'da 1.4 milyon takipçisi bulunan Daner ile Engin'in kareleri kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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Daner, 30 Ağustos'ta sevgilisin 32'nci yaş günü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutlamış ve "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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