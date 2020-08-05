Miray Daner ve Boran Kuzum’dan kafa karıştıran paylaşımlar!

2016 yılında Vatanım Sensin dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti 2.5 yıllık ilişkilerini 2019 yılında noktalama kararı aldı. O dönem çiftin ayrılık nedeni olarak ihanet gösterildi. Yakışıklı oyuncunun adının pek çok isimle anılması üzerine özellikle sosyal medyada Miray Daner ve Boran Kuzum arasında aşk haberleri yoğunlaşmaya başladı.

Koronavirüs karantinası sırasında canlı yayın yaparak birbirlerine iltifat eden genç oyuncular Miray Daner ve Boran Kuzum arasındaki aşk iddiaları sosyal medya paylaşımlarının sonrasında yeniden alevlendi. Oyuncular dizi setinin arasını fırsat bilerek aynı saatte “kalp” emojisiyle fotoğraf paylaştı.



Güzel oyuncu Miray Daner, Saygı dizisindeki partnerinin fotoğrafını tek koymayı seçti. Genç kızların sevgilisi Boran Kuzum ise Miray Daner ile beraber bir fotoğrafını paylaştı.



İkilinin arasındaki bu kalpli fotoğraflaşma aşk haberlerini gündeme taşıdı.

