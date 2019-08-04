Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığına Ebru Polat'tan bomba yorum

Bundan 2.5 yıl önce rol aldıkları 'Vatanım Sensin' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüşen Miray Daner ve Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

İddialara göre Kubilay Aka Daner'İ Hilal Altınbilek’le aldatmıştı. Magazin kulislerinde dolaşan bir diğer iddia ise Miray Daner'in sevgilisi Kubilay Aka'nın Altınbilek’e aşık olduğunu DM’den (direkt mesaj) gelen fotoğraf ve mesajla öğrenmesiydi.

Gündeme bomba gibi düşen bu iddiaya Ebru Polat tepkisiz kalmadı. Polat haberlere "O mesajı Miray'a Hilal (Altınbilek) atmıştır, çocuk ayrılmaya cesaret edemiyse, Hilal'de Miray'ın gururlu bir kız olduğunu öğrendiyse ayrılacağını tahmin etmiştir" dedi.





