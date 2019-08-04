MAGAZİN

Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığına Ebru Polat'tan bomba yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:08 | Son Güncelleme

Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığına bir yorum da Ebru Polat'tan geldi. Polat ikilinin ayrılmasına sebep olduğu iddia edilen oyuncu Hilal Altınbilek ile ilgili bomba bir yorum da bulundu.

Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığına Ebru Polat'tan bomba yorum

Bundan 2.5 yıl önce rol aldıkları 'Vatanım Sensin' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüşen Miray Daner ve Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

İddialara göre Kubilay Aka Daner'İ Hilal Altınbilek’le aldatmıştı. Magazin kulislerinde dolaşan bir diğer iddia ise Miray Daner'in sevgilisi Kubilay Aka'nın Altınbilek’e aşık olduğunu DM’den (direkt mesaj) gelen fotoğraf ve mesajla öğrenmesiydi.

Gündeme bomba gibi düşen bu iddiaya Ebru Polat tepkisiz kalmadı. Polat haberlere "O mesajı Miray'a Hilal (Altınbilek) atmıştır, çocuk ayrılmaya cesaret edemiyse, Hilal'de Miray'ın gururlu bir kız olduğunu öğrendiyse ayrılacağını tahmin etmiştir" dedi.

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Ebru Polat Miray Daner ve Kubilay Aka Kubilay Aka Hilal Altınbilek kubilay aka

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