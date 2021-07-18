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Misafirlerin kavgası düğünü karıştırdı

18.07.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da düzenlenen düğün törenine katılan davetliler arasında araç park kavgası çıktı. Olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti.

Misafirlerin kavgası düğünü karıştırdı

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda yapılan düğün törenine katılan davetliler arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirmekte güçlük çekince olay yerine bu defa çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi.

Destek ekiplerin gelmesiyle birlikte şahıslar etkisiz hale getirildi. Davacı ve şikayetçinin olmadığı olay yerinde polis ekipleri olası bir duruma karşı güvenlik önlemi aldı. (İHA)

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