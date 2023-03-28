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Mısra Öz, TİP’ten milletvekili adayı oldu! 'Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız'

28.03.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, milletvekili adayı oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Mısra Öz’ün, TİP’ten milletvekili adayı olduğunu duyurdu.

Mısra Öz, TİP’ten milletvekili adayı oldu! 'Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız'

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Çorlu'daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz’ün, TİP’ten milletvekili adayı olduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

'TEKLİFİMİZİ KABUL ETTİ'

Erkan Baş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır bıkıp usanmadan adalet peşinde koşan sevgili Mısra Öz bugün milletvekilliği adaylığı teklifimizi kabul ederek gücümüze güç kattı. Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız demiştik. Birlikte başaracağız!”

'HELALLEŞMEYECEĞİZ, HESAPLAŞACAĞIZ'

Mısra Öz de Erkan Baş'ın paylaşımını alıntılayarak şu mesajı yayınladı:

“Bu mücadele, sizlerin dayanışmasıyla daha da güçlenecek. Helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız! Tüm hak arayan aileler için hoş buldum.”

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