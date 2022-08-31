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Miss Turkey birincisi Ebru Şam güzelliğiyle büyüledi!

31.08.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şam, 2009 yılında Miss Turkey birincisi seçildi. Bunun ardından oyunculuğa yönelen Şam, Adanalı dizisinde Esra rolünü canlandırdı. Son olarak Mükemmel Eşleşme adlı dizide Ece rolüne hayat veren Şam, sosyal medyada güzelliğiyle büyüledi.

Miss Turkey birincisi Ebru Şam güzelliğiyle büyüledi!

Tescilli güzel Ebru Şam son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkmaya başladı. Aktif olarak paylaşım yapan Şam, son pozuyla dikkat çekti.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Ebru Şam, son pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Miss Turkey birincisi Ebru Şam güzelliğiyle büyüledi!

Türk oyuncu ve manken olan Ebru Şam 32 yaşındadır. 1990 Almanya doğumlu Şam Adanalı, Doktorlar, Gecekondu, Fatih Harbiye gibi projelerde rol aldı. 2009'da katıldığı güzellik yarışmasında birinci oldu.

Miss Turkey birincisi Ebru Şam güzelliğiyle büyüledi!

Bir dönem, oyuncu Alp Navruz ile beraberdi. Ancak ikili bir süre sonra birlikteliklerini noktaladı.

Miss Turkey birincisi Ebru Şam güzelliğiyle büyüledi!

Miss Turkey birincisi Ebru Şam güzelliğiyle büyüledi!

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