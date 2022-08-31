Miss Turkey birincisi Ebru Şam güzelliğiyle büyüledi!

Tescilli güzel Ebru Şam son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkmaya başladı. Aktif olarak paylaşım yapan Şam, son pozuyla dikkat çekti.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Ebru Şam, son pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Türk oyuncu ve manken olan Ebru Şam 32 yaşındadır. 1990 Almanya doğumlu Şam Adanalı, Doktorlar, Gecekondu, Fatih Harbiye gibi projelerde rol aldı. 2009'da katıldığı güzellik yarışmasında birinci oldu.

Bir dönem, oyuncu Alp Navruz ile beraberdi. Ancak ikili bir süre sonra birlikteliklerini noktaladı.





