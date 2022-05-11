Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den süper mini elbiseli poz!

Miss Turkey 2018 birincisi seçilen Şevval Şahin son zamanların konuşulan isimlerinden biri oldu. Açıklamaları, giyim tarzı ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şahin, mini elbiseli pozunu paylaştı.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN SÜPER MİNİ ELBİSELİ POZ

Ünlü model Şevval Şahin son zamanlarda sosyal medyada popüler isimlerden biri haline geldi.

Instagram'da 401 bin takipçisi bulunan Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu paylaşmıştı.

Cesur pozlarına hız kesmeden devam eden Şahin, bu defa süper mini elbisesiyle dikkat çekti.

Şahin o poza yaklaşık 5 bin beğeni alırken takipçi yorumlarını da kapattı.

22 yaşındaki Şevval Şahin 6 yaşındayken Londra'da yaşamaya başladı.

Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümünde eğitim aldı.





