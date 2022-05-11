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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den süper mini elbiseli poz!

11.05.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Şahin giyim tarzıyla gündem olmaya devam ediyor. Bu defa süper mini elbisesiyle adından söz ettiren Şevval Şahin, tarzıyla dikkat çekti.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den süper mini elbiseli poz!

Miss Turkey 2018 birincisi seçilen Şevval Şahin son zamanların konuşulan isimlerinden biri oldu. Açıklamaları, giyim tarzı ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şahin, mini elbiseli pozunu paylaştı.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN SÜPER MİNİ ELBİSELİ POZ

Ünlü model Şevval Şahin son zamanlarda sosyal medyada popüler isimlerden biri haline geldi.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den süper mini elbiseli poz!

Instagram'da 401 bin takipçisi bulunan Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu paylaşmıştı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den süper mini elbiseli poz!

Cesur pozlarına hız kesmeden devam eden Şahin, bu defa süper mini elbisesiyle dikkat çekti.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den süper mini elbiseli poz!

Şahin o poza yaklaşık 5 bin beğeni alırken takipçi yorumlarını da kapattı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den süper mini elbiseli poz!

22 yaşındaki Şevval Şahin 6 yaşındayken Londra'da yaşamaya başladı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den süper mini elbiseli poz!

Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümünde eğitim aldı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den süper mini elbiseli poz!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den süper mini elbiseli poz!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den süper mini elbiseli poz!

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Şevval Şahin
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