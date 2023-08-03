Mithat Can’la ilişkisini 22 gün önce bitirmişti! Alina Boz, Umut Evirgen’le aşkını ilan edince...

Uzun yıllardır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz sevgilisiyle 22 gün önce ayrıldı.

Ünlü oyuncu, ayrılıktan kısa bir süre sonra daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açtı.

Evirgen, Alina Boz'u sırtına aldığı bir kareyle sosyal medya hesabından birlikteliklerini ilan etmişti.

Alina Boz'dan da aşk pozları gecikmedi. Boz'un paylaşımı sosyal medyayı sallarken Demet Akalın aşk pozuna "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile" yorumunda bulundu.

Deniz Seki ise aynı poz için "Bu Umut Evirgen'in baba kucağı modeli beni benden alıyor. Bu nasıl evirip çevirmektir. Şaka gibi yolları açık olsun ne diyeyim" dedi.

