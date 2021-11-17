MIUI 13 için geri sayım başladı

Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, merakla beklenen MIUI 13 arayüzünün yıl sonundan önce geleceğini söylemişti. Büyük olasılıkla aralık ayında yeni sürüm tamamen karşımıza çıkmış olacak.

REDMI'NİN GENEL MÜDÜRÜNDEN PAYLAŞIM

Xiaomi’nin grup şirketlerinden biri olan Redmi’nin genel müdürü Lu Weibing tarafından yapılan bir paylaşım ise bu konuda herkesi meraklandırdı. Weibing, sadece kısa bir süre içerisinde yeni arayüzün tanıtılacağını söyledi.

Bu yeni arayüz hem Android 11 hem de Android 12 sürümlerinde kullanılabilecek. Animasyonlarda ve güvenlikte yeni geliştirmeler bu arayüz ile bizleri selamlayacak. MIUI 13 yeni detaylarla açıklığa kavuşuyor.

Ayrıca IT Home’a göre şirket tarafından oluşturulan resmi bir yazıda 5G ve MIUI arayüzünün çok fazla güç tüketmesi de vurgulandı. Konum servislerinin açık kalması şarjın bitmesine en az yüzde 18 katkıda bulunuyor. Uygulamalar ise yine çok fazla güç tüketen faktörler arasında yer alıyor. Anlaşılan kullanıcıların konum servislerini kapalı tutması şarjın uzun süre gitmesini sağlayacak.

Mazda CX-5 çarpışma testinde tam not aldı

