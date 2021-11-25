Moda fotoğrafçısı Dior sergisinde Çinlileri 'küçük gözlü' gösterdiği için özür diledi

Man Chen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toyluğum ve cahilliğim için kendimi suçluyorum" dedi ve kendisini geliştireceğini söyledi. Ünlü moda fotoğrafçısı ayrıca "Ben Çin'de doğdum ve büyüdüm. Ülkemi derinden seviyorum. Bir sanatçı olarak çalışmalarımda Çin kültürünü ve güzelliğini göstermekteki sorumluluğumun farkındayım" ifadelerini kullandı.

Dior ise fotoğrafın reklam amaçlı olmadığını sadece Şanghay'daki sergisinde kullanıldığını ancak fotoğrafı da hemen kaldırdığını açıkladı.

MARKADAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Dior, sosyal medyada paylaşımında ise “Dior her zaman olduğu gibi Çin halkının duygularına saygı duyuyor. Eğer bir hata yapıldıysa, Dior geri bildirimlere açık olmalı ve onları zamanında düzeltmeli." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf ilk olarak 12 Kasım'da sunulmuş ve sosyal medyada hemen tepki göstermişti. Çin'de aydınlık ten ve geniş gözler her zaman ideal güzellik olarak görülüyor, markalar reklam için genelde bu tarz modelleri kullanıyorlar.

“AŞAĞILAYICI BİR GÖSTERGE”

Buna karşılık Beijing Daily dergisi Dior'un fotoğrafındaki modeli "kasvetli yüzlü" ve "fena gözlü" olarak değerlendirdi. Dergi, "Yıllarca batı bakış açısında Asyalı kadınlar küçük gözlü ve çilli olarak gösterildi. Fotoğrafçı markalara ya da batı dünyasının estetik anlayışına oynuyor" yazdı.

Bu sözler sosyal medyada da yankı buldu. Kullanıcılar Chen'in fotoğraflarının, Batı'nın Çinli kadınların görünüşüne dair inanışının "aşağılayıcı" bir göstergesi olduğunu söylediler. "İşte Batı bizim bu şekilde göründüğümüzü düşünüyor" şeklinde paylaşımlar yapıldı ve markanın boykot edileceği belirtildi.

Ayrıca Dior için çekilen fotoğraflar, Chen'in 2012 yılında i-D Magazine dergisi için çektiklerine benzetildi. Ancak Chen'in fotoğrafını beğenen ve "Neden küçük gözlü Çinli kadınlar da güzel olarak kabul edilemiyor? Bu fotoğrafta herhangi bir problem göremiyorum" gibi paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcıları da var.



