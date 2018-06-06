Modanın Oscar gecesine Kim Kardashian damgası

Önceki gün New York’taki Brooklyn Müzesi’nde gerçekleşen CFDA Moda Ödülleri törenine ünlü isimler akın etti.

Ancak geceye damgasını vuran isim Kim Kardashian oldu.

Kim, geceye ablası Kourtney Kardashian ile birlikte geldi. Biri beyaz, diğeri ise beyaz giyen kardeşler, birbirini tamamlıyordu.

Gecede 37 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian, ‘influencer’ (En Etkileyici) isim seçildi.

Her zamanki kadar seksi giyinmeyerek herkesi şaşırtan Kardashian, “Sürekli çıplakken bir moda ödülü kazanmama şaşırdım” açıklamasıyla güldürdü.

İddialı kostümlerle katıldığı galalara damga vuran Kardashian, bu sefer Rick Owens tasarımı olan bir kombin tercih etmişti.

Kim'in kombininin fiyatı ise 453 Euro yani 2 bin 447 TL... (Posta)



