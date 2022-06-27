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Kocalarına aynı tişörtü giydiren kadınlar sosyal medyanın gündemine yerleşti! Öyle bir şaka yaptılar ki...

27.06.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya kullanıcıları arasında eşlerine bir şaka hazırlayan 5 kadının videosu kısa sürede viral oldu. Almanya’da yaşayan 5 çift kahvaltı için bir araya geldi. Eşlerinin kendilerine şaka hazırladığından habersiz olan erkekler aynı tişörtü giydiklerini fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Almanya’da yaşayan 5 Türk çift, bir kahvaltıda bir araya gelmek için sözleşti. Ancak bu buluşma için eşleri kocalarına ilginç bir şaka hazırlamıştı. Eşlerine aynı tişörtü giydirerek buluşma yerine götüren kadınların kocalarının tepkisini çektiği anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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GÖZLERİNE İNANAMADILAR

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Sırayla eşleriyle beraber kahvaltı yerine gelen erkekler, aynı tişörtü giydiklerini fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Eşlerinin kendilerine bir şaka hazırladığını fark eden erkekler duruma kahkahalarla tepki gösterdi. O anlar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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