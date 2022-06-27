Kocalarına aynı tişörtü giydiren kadınlar sosyal medyanın gündemine yerleşti! Öyle bir şaka yaptılar ki...

Almanya’da yaşayan 5 Türk çift, bir kahvaltıda bir araya gelmek için sözleşti. Ancak bu buluşma için eşleri kocalarına ilginç bir şaka hazırlamıştı. Eşlerine aynı tişörtü giydirerek buluşma yerine götüren kadınların kocalarının tepkisini çektiği anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Sırayla eşleriyle beraber kahvaltı yerine gelen erkekler, aynı tişörtü giydiklerini fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Eşlerinin kendilerine bir şaka hazırladığını fark eden erkekler duruma kahkahalarla tepki gösterdi. O anlar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmayı başardı.



