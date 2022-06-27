Ünlü boksörün sevgilisinden duş pozu! Duşakabinin arkasından üstü tamamen çıplak paylaştı

Ünlü boksör Floyd Mayweather’in eski kız arkadaşı Anna Monroe’un sosyal medya paylaşımı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü boksörle yaşadığı ilişki sayesinde adını duyurmayı başaran Monroe, Instagram’daki 80 bin takipçisini duşta çekilen bir fotoğrafıyla selamladı. Duşakabinin buharlı görüntüsünün arkasında vücudunun alt kısmı ve saçlarını havluyla kapatan Monroe, üzerini çıplak bırakarak hayranlarında tam not aldı.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Monroe’nun paylaşımı binlerce beğeni ve yorum topladı. Monroe’nun eski sevgilisi boksör Mayweather’e gönderme yapan hayranları “Ne kaybettiğine bir bak” yorumunda bulundu.
Monroe’nun duşta çekilen fotoğrafına ünlü ismin güzelliğini öven pek çok yorum geldi.
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