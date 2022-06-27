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Ünlü boksörün sevgilisinden duş pozu! Duşakabinin arkasından üstü tamamen çıplak paylaştı

27.06.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü boksör Floyd Mayweather’in eski kız arkadaşı Anna Monroe sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Instagram hesabından duşta çekilen bir fotoğrafını paylaşan Monroe, vücudunun altı kısmını ve saçlarını havluya sarmayı ihmal etmezken üzerini tamamen çıplak bıraktı.

Ünlü boksörün sevgilisinden duş pozu! Duşakabinin arkasından üstü tamamen çıplak paylaştı

Ünlü boksör Floyd Mayweather’in eski kız arkadaşı Anna Monroe’un sosyal medya paylaşımı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü boksörle yaşadığı ilişki sayesinde adını duyurmayı başaran Monroe, Instagram’daki 80 bin takipçisini duşta çekilen bir fotoğrafıyla selamladı. Duşakabinin buharlı görüntüsünün arkasında vücudunun alt kısmı ve saçlarını havluyla kapatan Monroe, üzerini çıplak bırakarak hayranlarında tam not aldı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Monroe’nun paylaşımı binlerce beğeni ve yorum topladı. Monroe’nun eski sevgilisi boksör Mayweather’e gönderme yapan hayranları “Ne kaybettiğine bir bak” yorumunda bulundu.

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Monroe’nun duşta çekilen fotoğrafına ünlü ismin güzelliğini öven pek çok yorum geldi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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