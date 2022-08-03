Model Apollonia Llewellyn siyah bikinisiyle büyüledi! Sosyal medyadan yorum yağdı

Sosyal medyada “Barbi” ismiyle tanınan Page 3 modeli Llewellyn, Yunanistan’ın popüler tatil bölgesi Mykonos’tan yaptığı paylaşımla hayranlarından tam not aldı. Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı Scunthorpe United oyuncusu Jai Rowe ile Yunanistan'a giden Llewellyn, Mykonos’tan önce Santorini ve Mayorka’yı ziyaret etti. Yaz tatilinden havuzun kenarında bir paylaşım yapan Llewellyn’in bikini takımının değeri sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yunanistan tatilinde havuz kenarında serinlemek için Amerikalı bir tasarımcının bikisini tercih eden Llewellyn’in seçiminin 300 sterlin (yaklaşık 6 bin 528 TL) olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Fenomen isim Llewellyn, bikini takımını siyah bir kova şapkayla tamamlarken gönderisine, “En sevdiğin esnek” notunu ekledi. Makyajsız doğal haliyle paylaşım yapmayı tercih eden Llewellyn’in gönderisi kısa sürede 1.500’den fazla beğeniye ulaştı.



