Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Model Apollonia Llewellyn sosyal medyanın yeni trendine uydu! Önsüz kot ceketiyle beğeni rekoru kırdı

Model Apollonia Llewellyn sosyal medyanın yeni trendine uydu! Önsüz kot ceketiyle beğeni rekoru kırdı

02.07.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Apollonia Llewellyn sosyal dönemde trend haline gelen önsüz bikini görüntüsünü günlük kıyafetine taşıdı. Sosyal medyada özellikle bikini üstlerinde moda haline gelen dekolte şeklini kot ceketinde yansıtan model, takipçilerinden tam not aldı.

Model Apollonia Llewellyn sosyal medyanın yeni trendine uydu! Önsüz kot ceketiyle beğeni rekoru kırdı

Moda konusunda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken ve kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan Apollonia Llewellyn, trendleri yakından takip ediyor. Özellikle bu yaz bikini ve mayo modellerinden etkili olan önsüz üst akımını uygulayan Llewellyn, göğüs dekolteli kot ceketiyle takipçilerini büyüledi. Göğüs dekoltesiyle sosyal medyanın gündemine yerleşen Llewellyn, yeniden gündeme gelen örgü saç modellerinin de trend alarmını yaktı.

OnlyFans fenomeninden şaşırtan dekolte itirafı! “Beni güçlendiriyor, daha iyi bir anne yapıyor”OnlyFans fenomeninden şaşırtan dekolte itirafı! “Beni güçlendiriyor, daha iyi bir anne yapıyor”

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

kapak2

Dekolteli kot ceketini beyaz bikini altı ve çantasıyla tamamlayan Llewellyn gönderisine, “Örgüler geri geldi” notunu düştü. Llewellyn’in paylaşımını takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sevilen ismin gönderisine sosyal medya kullanıcıları güzelliğini öven yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie, bikinisiyle alışverişe çıktı! O anlar sosyal medyada gündem olduÜnlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie, bikinisiyle alışverişe çıktı! O anlar sosyal medyada gündem oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çırılçıplak şezlonga uzandı! “Kim onun annesi olacak yaşta?”Çırılçıplak şezlonga uzandı! “Kim onun annesi olacak yaşta?”
Tatil fantezileri pahalıya patladı!Tatil fantezileri pahalıya patladı!
''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

Pozu olay oldu! Çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti

Pozu olay oldu! Çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

İlginizi Çekebilir

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 11 erkekle...

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 11 erkekle...

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Pozu olay oldu! Çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti

Pozu olay oldu! Çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.