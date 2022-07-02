Model Apollonia Llewellyn sosyal medyanın yeni trendine uydu! Önsüz kot ceketiyle beğeni rekoru kırdı

Moda konusunda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken ve kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan Apollonia Llewellyn, trendleri yakından takip ediyor. Özellikle bu yaz bikini ve mayo modellerinden etkili olan önsüz üst akımını uygulayan Llewellyn, göğüs dekolteli kot ceketiyle takipçilerini büyüledi. Göğüs dekoltesiyle sosyal medyanın gündemine yerleşen Llewellyn, yeniden gündeme gelen örgü saç modellerinin de trend alarmını yaktı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Dekolteli kot ceketini beyaz bikini altı ve çantasıyla tamamlayan Llewellyn gönderisine, “Örgüler geri geldi” notunu düştü. Llewellyn’in paylaşımını takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sevilen ismin gönderisine sosyal medya kullanıcıları güzelliğini öven yorumlar yapmayı ihmal etmedi.



