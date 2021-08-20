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Model olmayacağını söyleyenlere inat Mia Mauge, 55 yaşında iç çamaşırları için poz veriyor

20.08.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaokul yıllarında Mia Mauge, öğretmenine model olmak istediğini söyledi. Çocukluk hayalini 55 yaşında gerçekleştirdi. 2 çocuk annesi Mia Mauge, giri saçlarıyla moda tabularını yıkmayı başardı.

Model olmayacağını söyleyenlere inat Mia Mauge, 55 yaşında iç çamaşırları için poz veriyor

Okuldaki kariyer danışmanının model olmak istediğini söyleyince kendisine güldüğünü ve “Daha gerçekçi seçeneklere bakalım” dediğini söyleyen Mauge, ona inanmayanlara rağmen hayallerini gerçekleştirdi. Şimdi ise dünyaca ünlü bir iç giyim markası için poz veriyor.

23 ve 22 yaşlarında iki çocuk annesi olan Mauge, 1996'da ilk olarak Mobo Ödülleri'nde çalıştıktan sonra, Notting Hill Karnavalı için Halkla İlişkiler ve dijital iletişim başkanı olarak bir pozisyon kazandı. Kısa süreliğine fotoğrafçılık kursuna gitti. Müzik yazarı ve radyo yapımcısı olarak çalışmaya başladıktan sonra müzik etkinliklerinde görev aldı.

“KABULLENME DUYGUSU GELDİ”

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31 yaşındayken saçlarının tamamen gri olduğunu ifade eden Mauge, uzun bir süre boyunca saçlarını boyadı. Ancak 2020 yılında Instagram hesabında takipçi sayısının hızlı bir şekilde aratmasıyla beraber özgüveni yerine geldi ve modellik ajansları tarafından fark edildi.

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50 yaşında saçlarını tamamen gümüş rengi yapmaya karar vermesi için Mauge, “Ama 50 yaşında tamamen gümüş olmaya karar verdiğimde, kendimle, yaşımla ve kim olduğumla ilgili bir rahatlama ve kabullenme duygusu geldi. Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü konusunda endişe duyma zihniyetimi tamamen değiştirdi. Gerçek benliğimin kademeli olarak ortaya çıkması gibi hissettim ve şimdi hissettiğim kadar rahat hissetmemiştim.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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