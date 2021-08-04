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  4. Modern Dracula uyarlaması ‘Renfield’ filminde başrolü Nicholas Hoult canlandıracak

Modern Dracula uyarlaması ‘Renfield’ filminde başrolü Nicholas Hoult canlandıracak

04.08.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dracula efsanesi bambaşka bir formda yeniden beyaz perdede seyircisini selamlamaya hazırlanıyor. Dracula'nın kötü şöhretli uşağı üzerine kurulu canavar filmi olan Renfield’ın oyuncu kadrosu şekillendi. Dracula'nın çılgın uşağı için bir başlangıç hikayesi olarak hizmet veren filmin başrolünü Nicholas Hoult üstelenecek.

Modern Dracula uyarlaması ‘Renfield’ filminde başrolü Nicholas Hoult canlandıracak

Robert Kirkman'ın orijinal hikayesine dayanan senaryonun Ryan Ridley tarafından kaleme alınacağı açıklandı. Bram Stoker'ın 1897 tarihli korku romanı “Dracula”da R.M. Renfield bir akıl hastanesinde mahkumdu. Ölümsüzlüğü elde etme umuduyla, canlı yaratıkları yemeye zorlayan sanrılardan muzdarip olduğu düşünülüyordu. Ancak Kont Dracula'nın etkisi altında olduğu ortaya çıkınca hikayenin seyri bir anda değişti. Yaklaşan filmin senaryo detayları gizli tutulmuş olsa da hikayenin günümüzde geçtiği söyleniyor.

“Dracula”nın önceki ekran uyarlamalarında, vampirin sadık uşağını 1931 filminde Dwight Frye, Francis Ford Coppola'nın 1992 versiyonunda Tom Waits ve Werner Herzog'un 1979 filmi “Nosferatu the Vampyre”de Roland Topor tarafından canlandırılmıştı. “Renfield”ın yapımcılığını Skybound Entertainment, Kirkman, David Alpert, Bryan Furst ve Sean Furst'un da bulunduğu film ekibi üstlenecek. McKay'in yapım ortağı Samantha Nisenboim, yönetici yapımcı olarak görev yapacak.

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