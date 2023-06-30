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Moldova'da havalimanına silahlı saldırı: 2 kişi öldü

30.06.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moldova'da Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişinin ülkeye girişine izin verilmediği gerekçesiyle silahla ateş açtığı bildirildi. Havalimanındaki silahlı saldırı sonucu 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

Moldova'da havalimanına silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Moldova'da Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişinin silahla ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişi, ülkeye girişine izin verilmemesi üzerine silahla ateş açtı.

Saldırgan birkaç kişiyi rehin alırken, havalimanındaki uçuşlar geçici süreliğine durduruldu.

Havalimanına güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Moldova özel kuvvetlerinin başlattığı operasyonda ateş açan şahıs yaralanarak gözaltına alındı.

Olayda hayatın kaybeden 2 kişinin havalimanında görevli olduğu belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kişinev Moldova havalimanı

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