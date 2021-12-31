Molly Smith göğsünü gere gere paylaştı! "Keşke daha önce yaptırsaydım"

27 yaşındaki Love Island yıldızı, sütyenini dolduramadığı için geçtiğimiz Ekim ayında bıçak altına yattı.

Göğüslerinin küçüklüğüden dolayı sosyal medya trolleri tarafından zorbalığa maruz kaldığını açıklayan Smith, şimdi daha mutlu ve özgüvenli olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada bikinili fotoğrafını paylaşarak, "Şu anda kişisel hayatımda ve modellik kariyerimde kendime çok daha fazla güveniyorum. Göğüs büyüklüğünden, vücut profilime kadar her şey benim için mükemmel ve sonuçlardan daha mutlu olamazdım." notunu düştü.

Sözlerine devam eden Smith, "Tatilde bikinilerimi giymek için sabırsızlanıyorum. Geçmişte onları hep dolguyla destekliyordum." dedi.



"'Sonuçtan çok memnunum, keşke daha önce yapsaydım." diyen Molly, süreç boyunca kendisini rahat hissettiren ve yardımcı olan sağlık personeline övgüde bulundu.





