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Morgda 100 cesede istismar olayında karar çıktı! Cesetlerden birinin Türk vatandaşı olduğu belirlendi

16.12.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de 34 yıl önce iki kadını öldüren ve 100’de fazla kadının morgda bulunan cesedine cinsel istismarda bulunan David Fuller hakkında karar çıktı. 67 yaşındaki Fuller’in itirafının ardından ölünceye dek hapisten çıkamayacak şekilde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. Fuller, iki cinayet için iki ömür boyu hapis ve diğer suçlarının her biri için de 12 yıl hapis cezası aldı.

Morgda 100 cesede istismar olayında karar çıktı! Cesetlerden birinin Türk vatandaşı olduğu belirlendi

İngiltere’de tüm dünyanın gözünü çevirdiği olay iki genç kızın dövülmesi ve cansız bedenlerinin boğulmuş olarak bulunmasından sonra ortaya çıktı. Yapılan araştırmada genç kızların öldürüldükten sonra tecavüze uğradı belirlendi. İngiltere İçişleri Bakanı'nın "Bu şok edici bir dosya. İşlenen suçların mide bulandırıcı özelliği anlaşılır bir şekilde kamuoyunda kaygı ve tiksintiye yol açacaktır" dediği korkunç olay araştırılmaya devam ediyor. Fuller'in taciz ettiği cesetlerden birinin Türk vatandaşına ait olduğu belirlenirken polisler diğer tecavüz ve cinayetlerin altında aynı ismin olup olmadığını araştırıyor.

12 YIL BOYUNCA CESETLERE CİNSEL TACİZDE BULUNDU

David Fuller, elektrikçi olarak çalıştığı iki morgda da 12 yıl boyunca aralarında çocuklarında da bulunduğu cesetlere cinsel taciz ve istismarda bulunmuştu. David Fuller’in tacizde bulunduğu isimlerden birinin İngiltere’de yaşayan Azra Kemal isminde bir Türk olduğu ortaya çıktı. İngitere’de hayatını kaybeden Azra Kemal’in cansız bedeni Fuller’in çalıştığı morga kaldırılmıştı. Genç kızın cansız bedeninin hastanenin morgunda teknik servis çalışanı Fuller’ın cinsel istismarına uğradığı yıllar sonra açıklandı. Fuller açılan davanın öncesinde 51 ayrı suçu kendisinin işlediğini itiraf etti. Fuller’in itirafları arasında iki morgda 78 kişinin cesedine yönelik işlediği 44 ayrı suçu da içeriyordu.

MAĞDUR YAKINLARI İSYAN ETTİ

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Maidstone Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan dava mağdur yakınları Fuller için sert ifadeler kullandı. Sakinliğini korumakta büyük bir zorluk yaşayan yakınlar, Fuller için “Sapık, hasta, alçak” gibi sert ifadelerde bulundu. Öldürülen Knell'in annesi Pamela, "Ömrümüzün sonuna dek hiçbir tesellimiz olmadan bu kayıpla yaşamak zorundayız.. Bu olaydan beri bir gece rahat uyumadım. Bugün bile kendi başıma dışarı çıkmaktan endişe duyuyor, yanıma bir erkek yaklaştığında donup kalıyorum." diye konuştu.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

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David Fuller cinayetlerin sanığı olarak 2020 yılında tutuklandığında derinlemesine bir araştırma başlatıldı. Fuller’in evinde yapılan incelemelerde morgdaki cesetleri taciz etmesiyle ilgili görüntülere ulaşıldı. Evde elde geçirilen dosyaların bir bölümü 2008 Kasım ve 2020 yılları arasında devam eden tacize ilişkin görüntüleri içeriyordu. Aynı zamanda dosyalarda mağdurların adı da bulunuyordu.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada Fuller’in genellikle gece vardiyanlarında çalıştığı ve diğer personeller hastaneyi terk ettiğinde morgu ziyaret ettiği belirlendi. Savcı Duncan Atkinson, "David Fuller sistematik olarak ve defaatle kadınların ve kız çocuklarının cesetlerine cinsel tacizde bulundu. Suç işlediği süre boyunca en az 102 kadını taciz ettiği sanılıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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