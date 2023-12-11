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  4. Motokurye Yunus Emre Göçer hayatını kaybetmişti! Yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Shekh Mohamud'un ifadesi ortaya çıktı

Motokurye Yunus Emre Göçer hayatını kaybetmişti! Yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Shekh Mohamud'un ifadesi ortaya çıktı

11.12.2023 08:24 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'in öldüğü kaza Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Shekh Mohamud suçlu olduğu kazada yurt dışına kaçmıştı. Olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurlarına soruşturma başlatılmıştı. Emniyetteki ifadesinde Hassan Shekh Mohamud'un Göçer'i suçladığı ortaya çıktı.

Motokurye Yunus Emre Göçer hayatını kaybetmişti! Yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Shekh Mohamud'un ifadesi ortaya çıktı

30 Kasım’da Somali Cumhurbaşkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud’un kullandığı araç motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmış kaza sonrası altı gün yoğun bakımda kalan Göçer hayatını kaybetmişti. 2 Aralık'ta yurt dışına çıkan Shekh Mohamud hakkında 8 Aralık'ta yakalama kararı çıkmıştı.

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"POLİS BİZE EŞİMİN İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Biri otizm hastası iki çocuğuyla ortada kalan motokuryenin eşi Öznur Göçer "Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı.” ifadelerini kullanmıştı.

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O POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" diye konuşmuştu.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kanal D Haber'in haberine göre Hassan Shekh Mohamud emniyetteki ifadesinde "Bir anda sinyal vermeden frene bastı. Sağa dönüş yaptı. Kaskı bulunmuyordu. Frene bastım ancak duramadım" dedi. Ancak görüntülerde Göçer'in kendi şeridinde gittiği Mohamud'un ise frene basmayıp hızını kesmediği görüldü.

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DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOLDA DÖNMEYE ÇALIŞMAKLA DA SUÇLADI

Mohamud, Göçer'i dönüşü olmayan yolda dönmeye çalışmakla da suçladı. İki çocuk babası Göçer yansıyan görüntülerde dönüş de yapmıyordu. Bilirkişi de hazırladığı raporda Mohamud’un kusurlu olduğu kanısına vardı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Somali
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