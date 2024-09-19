Motosikletlerle öldürüyorlar, Barış Boyun siparişle şarkı yazdırdı 108 milyon izlendi! Aileler çocuklarınızı koruyun, hedef sizsiniz

Barış Boyun suç örgütü sıradan bir çete değil! Örgüt, sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Dizilerden kesitleri kırpıp Instagram ve TikTok'ta paylaşıp örgüte insan kaynağı kazandırıyor. Özellikle 15-20 yaş arasındaki gençler arasında Barış Boyun'un popülerliği sağlanıyor.

POPÜLER RAPÇİLERE ŞARKI YAZDIRIP ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRDILAR

Öte yandan şarkıları milyonlara ulaşan Heijan ve Muti isimli iki rapçinin de Barış Boyun'un talimatıyla ısmarlama şarkılar yaptığı, bu şarkılarda geçen sözlerle gençleri suça teşvik ettiği çetelere katılımlarının sağlandığı iddianamede yer aldı!

YOUTUBE'DA 108 MİLYON İZLENDİ GENÇLER BÖYLE ZEHİRLENDİ

CAC isimli rapçinin Daltonlar şarkısının ve Heijan ile Muti'nin birlikte söylediği Aynen şarkısının Barış Boyun'un talimatıyla yazıldığı ifade ediliyor. Heijan ve Muti'nin Aynen şarkısı Youtube'de 108 milyon izlenirken CAC'ın Daltonlar şarkısı da 3 milyon izlendi!

Örgüt ayrıca televizyonlarda yayınlanan suç dizilerinden de editler yaptırıp sosyal medyada dolaşıma soktu.

'Heijan ve Muti rumuzlu rapçilerin Aynen şarkısının sözleri:

Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden, ey

Bi' çok dostum gayrimeşru ticarette

Haftada bi' karakollarda ifade, ey

O zamanlar halliceydim felaketten

Bi' çok abi, kardeş belde emanetle, ey

Dolanıyo', inan, hâlâ memlekette

Gördüm volta gezen bi' ton cinayetten, ey

Bahsetmedim hiçbi' zaman sadakatten

Değil sanat, yazdıkların yasa dışı, ey

Mahallende yoktu hayat parıltısı

Nasıl aldın beraat? diye soranlar, ey

Mahkemede ifademin meraklısı

Büyüdüm o mahallede tertemiz, aynen

Kötüleyin varoşları, siz takılın aynen

Gördüm bi' çok beyefendi, mahallemde neyler?

Öldürttüler bi' ton adam parasıyla, aynen

Kravat silahtan tehlikeli bugün, aynen

Tuttukları kalem kurşun meziyeti, aynen

Hepsi fahişe sanırım mahalleme, vay be

Çıtır, çıtır yediler o insanları, aynen (aynen) ey

Biz kötüyüz, aynen

Biz kötüyüz, aynen (aynen) ey

Biz kötüyüz, aynen (aynen) ey

Biz kötüyüz, aynen'

DOSYADA 305 SANIK VAR

519 sayfalık iddianamede Barış Boyun ve yakın akrabalarının bulunduğu 305 sanık var. İddianamede Boyun ve adamlarının 95 ayrı suç eylemi ayrıntılarıyla anlatılıyor. Öldürme eylemleri için Barış Boyun’a birden fazla kez “Ağırlaştırılmış müebbet” ve diğer suçlar için de 300 yıla yakın hapis cezası isteniyor.

Örgütün eylemlerinden zarar gören 135 kişi de “müşteki” olarak iddianamede. Örgüt tarafından öldürüldüğü belirtilen 8 kişiye dair detaylar da yine iddianamede. Barış Boyun halen İtalya’da tutuklu. Bazı şüpheliler firari ve diğerleri de Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki cezaevlerinde!