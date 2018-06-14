MAGAZİN

Motosiklette kalçası görünen modele ceza

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2018 09:47 | Son Güncelleme

ABD’nin Los Angeles kentinden model Kinsey Golden, erkek arkadaşıyla birlikte gittiği Filipinler’de 26 Mart’ta motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu. Polis Golden’ın erkek arkadaşına tişörtünü giymesini, Golden’ın da poposunu örtmesini istedi. Polis ikiliye ayrıca kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesti

Motosiklette kalçası görünen modele ceza

Instagram’da 40 bin takipçisi olan ABD’li model Kinsey Golden, erkek arkadaşı Trav Springer’la tatil yaptığı Filipinler’de motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu.

KALÇASINI KAPATMASINI İSTEDİ

Polis üzerinde yalnızca bikinisinin altı olan Golden’ın kalçasını bir şalla örtmesini istedi. Polis Springer’a da üzerine tişört giymesini söyledi.

Polis ikiliye ayrıca kask takmadıkları için ceza alabilecekleri uyarısında bulundu.

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'TURİSTLER DAHA UYGUN KIYAFETLER GİYMELİ'

The Sun’a konuşan Trav, kuralları ihlal ettiklerinin farkında olmadıklarını belirtti ve “Adayı ve halkını seviyoruz. Umarız kimseyi kırmadık” dedi.

Polis de ikiliye kural ihlali yaptıklarına dair ceza kesip yollarına devam etmelerine izin verdiklerini aktardı. Polis ayrıca turistlerin daha uygun kıyafetler giymesi gerektiğini hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kinsey Golden Trav Springer

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