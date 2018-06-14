Motosiklette kalçası görünen modele ceza

Instagram’da 40 bin takipçisi olan ABD’li model Kinsey Golden, erkek arkadaşı Trav Springer’la tatil yaptığı Filipinler’de motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu.

KALÇASINI KAPATMASINI İSTEDİ

Polis üzerinde yalnızca bikinisinin altı olan Golden’ın kalçasını bir şalla örtmesini istedi. Polis Springer’a da üzerine tişört giymesini söyledi.

Polis ikiliye ayrıca kask takmadıkları için ceza alabilecekleri uyarısında bulundu.

'TURİSTLER DAHA UYGUN KIYAFETLER GİYMELİ'

The Sun’a konuşan Trav, kuralları ihlal ettiklerinin farkında olmadıklarını belirtti ve “Adayı ve halkını seviyoruz. Umarız kimseyi kırmadık” dedi.

Polis de ikiliye kural ihlali yaptıklarına dair ceza kesip yollarına devam etmelerine izin verdiklerini aktardı. Polis ayrıca turistlerin daha uygun kıyafetler giymesi gerektiğini hatırlattı.

