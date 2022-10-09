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  4. Motosikletten fırlayıp metrelerce havaya uçtular... Feci kaza kamerada!

Motosikletten fırlayıp metrelerce havaya uçtular... Feci kaza kamerada!

09.10.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ile arkadaşı havada takla atarak yere düştü. Feci kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken kaza anları ise anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Yavuz Selim caddesinde meydana geldi. M.Ş (39) idaresindeki otomobil ile M. A. P (15) idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan İ.D (15) havada takla atarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından 2 yaralı Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M. A. P.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Motosikletin otomobile çarpışması sonucu 2 çocuğun metrelerce havaya savrularak yere düştüğü anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kaza
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