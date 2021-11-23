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MSB acı haberi duyurdu: P.Bnb. Mete Yıldırım silah kazası sonucu şehit düştü

23.11.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde silah kazası sonucu yaralanan P.Bnb. Mete Yıldırım'ın hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu: P.Bnb. Mete Yıldırım silah kazası sonucu şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

AKAR VE GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.


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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
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