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MTV Video Müzik Ödülleri'nin en rahat çifti: Travis Barker ve Kourtney Kardashian

13.09.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Travis Barker ve Kourtney Kardashian yine herkesin içinde rahat hareketleriyle dikkat çekti. Ünlü çift 2021 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halısında öpüşürken görüntülendi.

MTV Video Müzik Ödülleri'nin en rahat çifti: Travis Barker ve Kourtney Kardashian

Travis Barker ile televizyon yıldızı Kourtney Kardashian’ın aşkı bir süredir magazin gündeminde. Ünlü çiftin müstehcen pozları, kimseyi umursamadan yaptıkları hareketler, herkesin içinde üst üste oturmaları ve öpüşmeleri sık sık dikkat çekiyor.

Öyle ki son olarak Kourtney Kardashian’ın eski eşi Scott Disick ikilinin tatil pozlarından çok rahatsız olmuştu.

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Kim ne derse desin aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift 2021 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinden de rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

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Bu yıl 40'ıncı yılını kutlayan MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde, ödüller dağıtılmadan önce kırmızı halı geçidi yapıldı. Törene katılan ünlü isimler, birbirinden dikkat çekici kostümleriyle şıklıklarını yarıştırdı.

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Kırmızı halıda en çok bakışları üzerinde toplayan çiftler arasında Travis Barker ve Kourtney Kardashian da vardı.

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Travis Barker ve Kourtney Kardashian birbiriyle uyumlu tarzlarıyla poz verirken yine kimseyi umursamadan öpüşmeye başladı. Bu anlar sırasında fotoğrafları çekilen ünlü çift gecede resmen düşman çatlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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