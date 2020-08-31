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MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Lady Gaga törenin yıldızı oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 31.08.2020 14:57 | Son Güncelleme

MTV Video Müzik Ödüller, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gölgesinde gerçekleşti. Töreni 5 ödülle tamamlayan Lady Gaga gecenin yıldızı oldu.

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Lady Gaga törenin yıldızı oldu

The Guardian'da yer alan habere göre, pandemi döneminin ilk büyük ödül töreni olan MTV Video Ödülleri'nde sanatçıların video görüntüleri, seyircisiz performanslar, video efektler yer aldı. Gece boyunca çeşitli maskeler takarak ödül alan Lady Gaga, yılın şarkısı, şanatçısı, en iyi sinematografi, en iyi iş birliği ve özel Tricon ödülünün sahibi oldu. Lady Gaga, konuşmasında "Şu an ayrı olmamız, kültürümüz bazı yönlerden daha az canlı görünüyor olsa da ben bir Rönesans'ın gelmekte olduğunu biliyorum. Kendinizi koruyun, aklınızdakini söyleyen ve belki bozuk plak gibi olacak ama maske takın, bu bir saygı göstergesi" dedi.

Diğer kazananlar arasında Blinding Lights klibiyle The Weekend, The Man klibi yöneten Taylor Swift, en iyi Latin şarkı olarak Maluma'dan Qué Pena, en iyi hip hop dalında Megan Thee Stallion'un Savage parçası, en iyi popta K-Pop grubu BTS ve en iyi yeni sanatçı olarak Doja Cat vardı.

Pandeminin etkilerinin vurgulandığı, ırkçılık karşıtı mesajların verildiği törenin son 5 dakikasında The Weeknd konuşma yaptı. The Weeknd, "Söylediğim gibi, kutlama yapmak zor. Bu yüzden sadece 'Jacob Blake için ve Breonna Taylor için adalet' diyeceğim" dedi.

Gecenin final performansı Black Eyed Peas grubunun I Gotta Feeling şarkısıyla gerçekleşti.

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