Eski eş anlamlısı nedir? Eski kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarihsel süreç içerisinde başka diller ile alışveriş içinde bulunmuştur. Buna rağmen Türkçe kökenli kelimelerin büyük bir çoğunluğu günümüze ulaşmıştır. Türkçe bir kelime olup yüzyıllardır dilimizde varlığını sürdüren eski kelimesi, soyut ve somut pek çok şeyi nitelemek için kullanılır. Yeni kelimesinin karşıtı olan eski, üzerinden çok zaman geçen şeyleri ifade eder. Eski eş anlamlısı kelimeler, eski kadar sık kullanılmaz.

Eski kelimesi, Eski Türkçe döneminden günümüze kadar korunmuştur. 1000’li yıllardan önceki Uygurca eserlerde dahi bu sözcüğe rastlanır. Hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılabilen eski sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş olan

Önceki, sabık

Geçerli olmayan

Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış kişi

Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan

Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey

Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kişinin eski saygınlığının kalmadığı durumlar için kullanılan bir söz

Eski kelimesinin yer aldığı örnek cümleler ise şöyledir:

Eski kafalı olmak bu çağda hiçbir işe yaramaz.

Eski sahne kıyafetlerini hayır kurumuna bağışlaması ile halkın gözüne girmeyi başardı.

Eskinin eş anlamlısı nedir?

Eskinin eş anlamlısı olan pek çok kelime bulunur. Ancak eski kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için eski kelimesinin eş anlamı sözcükleri kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Eski kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Çarkıt

Çıkma

Esbak

Emektar

Ezelî

Kadim

Kırık dökük

Külüstür

Sabık

Müstamel

Müzelik

Skolastik

Turfa

Yıprak

Eskinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Eskinin eş anlamlısı olan köhne ve fersude sözcükleri ile kurulan örnek cümleler şöyledir:

Bu esbak kasabada yaşayıp ölmeyi kafasına koymuş.

Esbak binalarla çevrili şehir, insana kendini çok huzurlu hissettiriyor.

Emektar eşyaları atmamakta, hepsini evde biriktirmekte ısrar ediyor.

Bu ezelî düşüncelerle daha ne kadar yaşamaya devam edeceğini merak ediyorum doğrusu.

Külüstür arabasını ne pahasına olursa olsun satmayacaktı.

Yorucu çalışmalar sonucunda sabık dosyaları yenilemişti.

İki kadim arkadaşın birbirinden gizlisi saklısı yoktur.

Kırık dökük bir masa alabilmişti elindeki parayla.

Müstamel elbiselerini atsa daha iyiydi.

Müzelik kitaplarına iyi bakıyordu.

Skolastik düşüncelerini alıp bu evden gitsen iyi edersin.



