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  4. Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu ünlü modacı Muammer Ketenci'nin hayatı

Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu ünlü modacı Muammer Ketenci'nin hayatı

04.11.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muammer Ketenci, 2. Sayfa magazin programının 4 Kasım 2022 Cuma günkü canlı yayınına konuk oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendiren ünlü modacı ünlülerin kıyafet tercihlerini de yorumladı. Peki, Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2. Sayfa konuğu ünlü modacı Muammer Ketenci'nin hayatı ve biyografisi...

Muammer Ketenci kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu ünlü modacı Muammer Ketenci'nin hayatı

Muammer Ketenci 4 Kasım 2022 Cuma günü Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa magazin programına katıldı. Ünlü modacı yaptığı açıklamaların ardından merak edildi. Peki, Muammer Ketenci kimdir? İşte 2. Sayfa konuğu ünlü modacı Muammer Ketenci hakkında merak edilenler...

MUAMMER KETENCİ KİMDİR?

Muammer Ketenci 1965 yılında İstanbul‘da doğdu. Asıl soyadı Üstübicioğulları’dır.

Muammer Ketenci daha önce yaptığı açıklamada babaannesinin Üstübicoğullarına gelin gittiğini ve kızlık soyadının Ketenci olduğunu ifade etmiş ve marka oluşturmak için babaannesinin soyadını kullandığını belirtmiştir.

Muammer Ketenci Trabzonludur. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim görmüştür.

2. SAYFA KONUĞU MUAMMER KETENCİ EVLİ Mİ?

Muammer Ketenci Evli ve iki çocuk babasıdır.

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