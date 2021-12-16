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  4. "Muayeneye gideceğim" diyerek yolcuyla tartışmıştı! Taksiciyle ilgili gerçek ortaya çıktı

"Muayeneye gideceğim" diyerek yolcuyla tartışmıştı! Taksiciyle ilgili gerçek ortaya çıktı

16.12.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle İstanbul'da peş peşe yaşanan taksici olaylarına bir yenisi daha eklendi. Esenyurt'ta aracının muayeneye gideceğini söyleyerek yolcu ile tartışan taksiciye bin 339 lira cezai işlem uygulanırken, ticari taksi de 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca yapılan incelemede aracın muayenesinin olduğu ortaya çıktı.

"Muayeneye gideceğim" diyerek yolcuyla tartışmıştı! Taksiciyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Esenyurt'ta geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söylemiş, uzun mesafe gidemeyeceğini söyleyen sürücü yolcuya, aracının muayenesi olduğunu söyleyerek, araçtan inmesini istemişti. Bunun üzerine sinirlenen yolcu, taksiden inmeyi reddederek taksici ile tartışmıştı.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ

O anların yansıdığı cep telefonu görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri yolcuyla tartışmaya giren taksi sürücüsünü yakaladı. Taksi sürücüsü İ.Ş., Esenyurt ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde ekiplerince durduruldu.

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ARACIN MUAYENESİNİN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Belediye tarafından çalışma ruhsatının iptal edildiği tespit edilen sürücü İ.Ş.'ye bin 339 lira cezai işlem uygulanırken, ticari taksi de 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca yapılan incelemede aracın 04 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu ortaya çıktı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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