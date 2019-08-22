Mucize Doktor 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor konusu nedir, oyuncuları kimler?

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan 'Mucize Doktor'un başrolünü Taner Ölmez üstlenecek.

Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da kadrosunda barındıran 'Mucize Doktor', Eylül’de FOX’ta.





