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Mucize Doktor 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 22.08.2019 22:37 | Son Güncelleme

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, FOX’un yeni dizisi “Mucize Doktor”un ilk bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Dünyaca ünlü dizi The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor, ekrana gelmek için gün sayıyor.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan 'Mucize Doktor'un başrolünü Taner Ölmez üstlenecek.

Mucize Doktor (1)

Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da kadrosunda barındıran 'Mucize Doktor', Eylül’de FOX’ta.

Mucize Doktor (4)

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