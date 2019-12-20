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Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nazlı, Doktor Ali Vefa'ya aşık mı oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 20.12.2019 01:45 | Son Güncelleme

Fox'un sevilen dizisi Mucize Doktor'un 16. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Otizmli Doktor Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Nazlı sürprizi yaşanacak. Hastanenin balosunda Ali ile dans eden Nazlı, Ali Vefa'dan etkilenmeye başlıyor. Nazlı, Ali'ye karşı hissettiği duyguları kendisine bile itiraf etmekten korkuyor. Peki Mucize Doktor'da Nazlı ile Ali Vefa sevgili mi olacak? İşte Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 19 Aralık Perşembe akşamı 15. son bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor'un son bölüm finaline ise hastanenin düzenlediği baloda Ali Vefa ile Nazlı'nın romantik dansı damga vurdu. Mucize Doktor'un 26 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 16. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

NAZLI, ALİ VEFA'YA AŞIK MI OLUYOR?

Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında, Berhayat Hastanesi'nin düzenlediği baloda Ali Vefa ile dans eden Nazlı artık farklı duygular hissetmeye başlıyor. Ancak yaşadığı duyguları kendisine bile itiraf etmekten korkan Nazlı, balodan sonra Ali'ye farklı davranmaya başlıyor. Açelya ise Nazlı'nın Ali'ye karşı olan duygularını anlıyor. Açelya'nın Ali ile arasında yaşananlarla ilgili yorumu üzerine paniğe kapılan Nazlı ise, "Arkadaşım o benim" diye yanıt veriyor.

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Başhekim Adil ise Ali Vefa'yı uyararak, "Sen bugünlerde Nazlı'dan çok fazla bahsediyorsun, dikkat et canını yakmasın" diyor. Ali Vefa ise Nazlı'nın kendisine garip davrandığını anlatarak "Nazlı benim canımı yakmaz. Ama bugün biraz garip davranyor.
Yandan yandan bakıyor bana, anlamadığım ne olduğunu" ifadelerini kullanıyor.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM KONUSU

Berhayat Hastanesi’nde iki yenilik vardır. İlki; Kıvılcım’ın hazırlıklarını Beliz’den gizli yürüttüğü bağış gecesinin balosu sonunda gelip çatmıştır. İkincisi; özel bir vakada uzmanlık sunmak için hastaneye gelen Doktor Ela’dır. Ali, yabancı insanların arasına girmekten çekinir ve baloya gelmek istemez. Ama Kıvılcım’ın planı uyarınca Tanju, Ali’yi baloya gelmeye zorlar. Diğer tarafta Doktor Ela ve Ferman tedavisini üstlendikleri vakayla ilgili çabucak fikir ayrılığına düşerler ve aralarında rekabet başlar.

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Balo gecesinin hazırlıkları doludizgin sürerken hastane ahalisi geceye birlikte gidebilecekleri birini arar; aşıklar yüzleşir, kimi kalpler kırılır. Ve bütün o karmaşanın tam ortasında Ali, abisinin neşterini kaybeder.

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Balo gecesinde gizli bir tehlike onu beklemektedir ve Ali’nin neşteri olmadan bunu atlatması imkansızdır.

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