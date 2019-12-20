Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nazlı, Doktor Ali Vefa'ya aşık mı oldu?

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 19 Aralık Perşembe akşamı 15. son bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor'un son bölüm finaline ise hastanenin düzenlediği baloda Ali Vefa ile Nazlı'nın romantik dansı damga vurdu. Mucize Doktor'un 26 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 16. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

NAZLI, ALİ VEFA'YA AŞIK MI OLUYOR?

Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında, Berhayat Hastanesi'nin düzenlediği baloda Ali Vefa ile dans eden Nazlı artık farklı duygular hissetmeye başlıyor. Ancak yaşadığı duyguları kendisine bile itiraf etmekten korkan Nazlı, balodan sonra Ali'ye farklı davranmaya başlıyor. Açelya ise Nazlı'nın Ali'ye karşı olan duygularını anlıyor. Açelya'nın Ali ile arasında yaşananlarla ilgili yorumu üzerine paniğe kapılan Nazlı ise, "Arkadaşım o benim" diye yanıt veriyor.



Başhekim Adil ise Ali Vefa'yı uyararak, "Sen bugünlerde Nazlı'dan çok fazla bahsediyorsun, dikkat et canını yakmasın" diyor. Ali Vefa ise Nazlı'nın kendisine garip davrandığını anlatarak "Nazlı benim canımı yakmaz. Ama bugün biraz garip davranyor.

Yandan yandan bakıyor bana, anlamadığım ne olduğunu" ifadelerini kullanıyor.