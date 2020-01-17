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  4. Mucize Doktor 18. bölümde Nazlı'dan Ali Vefa'ya itiraf: Kalbimdeki boşluk seninle doldu! Mucize Doktor 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 18. bölümde Nazlı'dan Ali Vefa'ya itiraf: Kalbimdeki boşluk seninle doldu! Mucize Doktor 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 17.01.2020 01:26 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisi 18. son bölümüyle Fox TV'de ekrana geldi. Taner Ölmez'in savant sendromlu Doktor Ali Vefa'yı canlandırdığı Mucize Doktor'un son bölümünde, Kıvılcım ve Tanju'nun hakkında konuştuklarını duyan Doktor Ali Vefa büyük üzüntü yaşadı. Ali'nin yardımına ise Nazlı yetişti. Nazlı'nın itirafları Ali'yi mutlu ederken, ikili arasında romantik anlar yaşandı. Peki Mucize Doktor 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 18. bölümüyle 16 Ocak Perşembe akşamı ekrana geldi. Dünyaca ünlü The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un yeni bölümüne, Kadın ve Anne gibi dizilerdeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Beren Gökyıldız konuk oyuncu olarak katıldı.

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Gökyıldız; küçükken trafik kazası geçirmiş dolayısıyla ameliyat olması gereken sevimli, yaramaz ve doktorlarla oldukça iyi geçinen Betüş karakterine hayat verdi.

ALİ'Yİ YIKAN SÖZLER

Mucize Doktor'da bir vaka üzerine konuşan Tanju ve Kıvılcım arasındaki sohbet, Ali Vefa'ya geldi.
Kıvılcım'ın Tanju'ya "Ali Nazlı olmadan bir hiç. Ali hastaneye geldiğinden beri Nazlı onunla uğraşıyor. Kızcağız bütün vaktini onun için harcıyor. Ali, Nazlı olmadan biraz işlevsiz" demesini duyan Ali Vefa büyük üzüntü yaşadı.

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"KALBİMDEKİ BOŞLUK SENİNLE DOLDU"

Ali Vefa kendi içinde büyük sorgulamalar yaşarken, yardımına Nazlı yetişti. Finalde ise Ali Vefa'ya itirafta bulunan Nazlı, "Sen gelmeden önce ben kaybolmuştum. Bir boşluk vardı. Hastalarla fazla bağ kurarak,
boşluğu doldurmaya çalışıyordum. Ama sen geldikten sonra yapmıyorum artık. Kalbimdeki o boşluk galiba seninle doldu" dedi. Nazlı'nın sözleri karşısında heyecanlanan Ali Vefa ise ne diyeceğini bilemedi.

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MUCİZE DOKTOR 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor dizisinin 23 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 19. yeni bölümünün fragmanı ise Fox TV tarafından henüz yayınlanmadı.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, Nazlı’yla geçirdikleri lunapark gecesini Ferman’la paylaşmak ister ama Ferman, Ali’nin teklifsiz samimiyetinden rahatsız olur; bir de üstüne asistanları kaytarırken yakalayınca herkesi sınav yapmaya karar verir. Diğer tarafta daha yeni ayrılmış yapışık ikizlerin durumu süratle kötüye gitmektedir. Asistanlar bir yandan Ferman’ın sınavına hazırlanır bir yandan ikizlerin durumuna çözüm bulmaya çalışırken Cerrahi Bölüm’ün maskotu, sekiz yaşındaki Betüş, hastaneye belki yirminci yatışını yapar.

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Ali’yle aralarında çabucak bir yakınlık doğar ve Ali onun ameliyatını bizzat yapmak ister. Ama önce Ferman’ın onun için özellikle zorlaştırdığı sınavı geçmelidir.

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Sonunda ikizler vakasında bütün çareler tükenir ve ekip korkunç bir seçimle karşı karşıya gelir: Bir kardeşin yaşaması için diğerinin ölmesi gerekir. Ama hangisi? Kim bu ölümcül kararı verebilir?


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