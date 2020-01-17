Mucize Doktor 18. bölümde Nazlı'dan Ali Vefa'ya itiraf: Kalbimdeki boşluk seninle doldu! Mucize Doktor 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 18. bölümüyle 16 Ocak Perşembe akşamı ekrana geldi. Dünyaca ünlü The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un yeni bölümüne, Kadın ve Anne gibi dizilerdeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Beren Gökyıldız konuk oyuncu olarak katıldı.



Gökyıldız; küçükken trafik kazası geçirmiş dolayısıyla ameliyat olması gereken sevimli, yaramaz ve doktorlarla oldukça iyi geçinen Betüş karakterine hayat verdi.

ALİ'Yİ YIKAN SÖZLER

Mucize Doktor'da bir vaka üzerine konuşan Tanju ve Kıvılcım arasındaki sohbet, Ali Vefa'ya geldi.

Kıvılcım'ın Tanju'ya "Ali Nazlı olmadan bir hiç. Ali hastaneye geldiğinden beri Nazlı onunla uğraşıyor. Kızcağız bütün vaktini onun için harcıyor. Ali, Nazlı olmadan biraz işlevsiz" demesini duyan Ali Vefa büyük üzüntü yaşadı.

"KALBİMDEKİ BOŞLUK SENİNLE DOLDU"

Ali Vefa kendi içinde büyük sorgulamalar yaşarken, yardımına Nazlı yetişti. Finalde ise Ali Vefa'ya itirafta bulunan Nazlı, "Sen gelmeden önce ben kaybolmuştum. Bir boşluk vardı. Hastalarla fazla bağ kurarak,

boşluğu doldurmaya çalışıyordum. Ama sen geldikten sonra yapmıyorum artık. Kalbimdeki o boşluk galiba seninle doldu" dedi. Nazlı'nın sözleri karşısında heyecanlanan Ali Vefa ise ne diyeceğini bilemedi.