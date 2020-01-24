Mucize Doktor 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Corona virüsü Mucize Doktor'a konu oldu! Hastane karantina altında

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 20. yeni bölümüyle 30 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek. Dünyaca ünlü The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un yeni bölümünde hastanenin acil servisine yatırılan hastalarda olan bir virüs hızla yayılıyor. Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan corona virüsü tüm dünyanın gündemini meşgul ederken, Mucize Doktor'da ise Malezya'dan gelen yolcularda benzer bir hastalık görülüyor.

"ACİL SERVİSTE OLAN HERKES KARANTİNA ALTINDADIR"

Hastanede acil durum ilan edilirken, nöbetçi olan Dr. Ferman, Başhekim Adil'e bilgi vererek, "Malezya'dan birlikte uçağa binmişler. İki hasta eks oldu. Üçüncü hastayı da kaybediyoruz. Çok hızlı seyrediyor. Bir kaç saat içinde olup bitiyor her şey" diyor. Virüsün hızla yayılmasının ardından ise Ferman, acil serviste bulunan herkesin karantinaya alındığını duyuruyor. Acil serviste görev yapan Doktor Ali Vefa ve Nazlı da karantina nedeniyle hastaneden çıkamıyor. Fragmanda salgın hastalığın ardından ise Nazlı'nın gözyaşlarına boğulması dikkat çekiyor.