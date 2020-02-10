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Mucize Doktor 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran aşk itirafı

DİZİ HABERLERİ  | 10.02.2020 23:19 | Son Güncelleme

Fox'un reytingleri alt üst eden dizisi Mucize Doktor'un 22. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde Ali Vefa aşk acısı çekiyor. Hayatında artık hiç bir şeyden zevk alamayan Ali Vefa'ya Ferman ve Adil yardım ediyor. Ali ile Nazlı arasındaki ilişkide ise ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ali Vefa'nın verdiği gülü sakladığı ortaya çıkan Nazlı'nın "Ben de sana karşı bir şeyler hissediyorum" itirafı dikkat çekiyor. İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin 13 Şubat Perşembe ekrana gelecek olan 22. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Nazlı'dan beklediği yanıtı alamayan Ali Vefa adeta hayata küsüyor. Hiç bir şeyden mutlu olamayan Ali Vefa, nedenini anlamak için Adil ve Ferman'ın yardımını istiyor. Adil Hoca yaşadığı şeyin bir aşk acısı olduğunu söylerken, Ferman ise ilişki için Ali'ye ipuçları veriyor.

Ali Vefa yaşadığı zorlu sürecin ardından Nazlı'dan gelen hamleyle şaşırıyor. Ali Vefa'nın karşısına çıkan Nazlı, kendisine verdiği gülü kurutup sakladığını gösteriyor. Ali Vefa'ya sarılan Nazlı, "Ben de sana karşı birşeyler hissediyorum" itirafında bulunuyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…

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