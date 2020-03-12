MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mucize Doktor 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Vefa hastaneden kovuluyor mu? "Bunun bedeli olacak"

Mucize Doktor 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Vefa hastaneden kovuluyor mu? "Bunun bedeli olacak"

DİZİ HABERLERİ  | 12.03.2020 01:23 | Son Güncelleme

Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Taner Ölmez'in otizm - savant sendromlu Doktor Ali Vefa'yı canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde, ses tellerinde bir sorun olan çocuk hastanın vakasıyla ilgilenen Ali, oldukça riskli bir çözüm buluyor. Ancak Ali'nin fikrine çocuğun ailesi karşı çıkınca ortalık karışıyor. Ali kararında inat ederken, Tanju ise büyük bir ceza vermeye hazırlanıyor. İşte Mucize Doktor 26. yeni bölümden 2. fragman

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 12 Mart Perşembe yayınlanacak olan 26. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'da hastaneye yatan ve konuşamayan bir çocuk için Ali Vefa, kaburga kıkırdığından ses teli yapma fikrini buluyor.

TANJU ALİ VEFA'YI KOVUYOR MU?

Ancak oldukça riskli olan bu operasyona Ferman, Tanju ve çocuğun ailesi karşı çıkıyor. Vakayı kişiselleştiren Ali Vefa ise çocuğun ailesiyle tartışıyor ve uyarıları dinlemeden harekete geçiyor.

Mucize Doktor_26 (4)

Doktor Ali Vefa'nın son yaptığı ise Tanju ve Ferman'ı kızdırıyor. Tanju çocuğun ailesinden özür dileyerek, Ali Vefa'nın yaptığının bedelini ödeyeceğini söylüyor.

Mucize Doktor_26 (3)

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ali – Nazlı ilişkisini öğrenen Tanju, bir de üstüne Ali hakkında bir şikâyet daha yapılınca, artık ipleri eline alır.

Mucize Doktor_26 (6)
Tanju, Ali’nin kafasını karıştıranın Nazlı’yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır.

Mucize Doktor_26 (1)

Ali ve Nazlı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır.

Mucize Doktor_26 (2)

Ama Ali bütün uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.

Mucize Doktor_26 (5)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey, Gündüz'ü Balgay'ın elinden kurtaracak mı? Kuruluş Osman 14. son bölüm izleKuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey, Gündüz'ü Balgay'ın elinden kurtaracak mı? Kuruluş Osman 14. son bölüm izle
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor, Mucize Doktor 26. yeni bölüm 2. fragmanı, taner ölmez, mucize doktor fragman, Mucize Doktor yeni bölüm izle,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır, Boran'ın intikamını alacak mı? "Taş üstünde taş kalmayacak"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır, Boran'ın intikamını alacak mı? "Taş üstünde taş kalmayacak"

Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey, Gündüz'ü Balgay'ın elinden kurtaracak mı? Kuruluş Osman 14. son bölüm izle

Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey, Gündüz'ü Balgay'ın elinden kurtaracak mı? Kuruluş Osman 14. son bölüm izle

Öğretmen dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Komadan çıkan Zeynep'ten Akif Hoca itirafı: Bana bilerek çarptı!

Öğretmen'de Akif'in korkunç sırrı!

Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Atiye yeni sezon yayın tarihi

Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Atiye yeni sezon yayın tarihi

Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz'un kayak keyfi!

Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz'un kayak keyfi!

Bir Zamanlar Çukuorova'da flaş ayrılık! Vahide Perçin veda mı ediyor?

Bir Zamanlar Çukuorova'da flaş ayrılık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.