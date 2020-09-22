MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mucize Doktor 30. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Doktor Ali Vefa bebeğin hayatını kurtarmaya çalışıyor

Mucize Doktor 30. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Doktor Ali Vefa bebeğin hayatını kurtarmaya çalışıyor

DİZİ HABERLERİ  | 22.09.2020 21:30 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un 30. yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni fragmanında Ali Vefa, bebeğin durumunu heycanla beklerken, Nazlı ise Doruk'tan kendilerini rahat bırakmalarını istiyor. Ünlü oyuncu Seda Bakan da yeni bölümde diziye Adil Hoca'nın kızı rolüyle katılıyor. İşte Mucize Doktor 30. bölümden yeni fragman.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin 24 Eylül Perşembe ekrana gelecek olan 30. yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı.

Mucize Doktor_30 (5)

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır.

Mucize Doktor_30 (2)

Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır.

Mucize Doktor_30 (3)

Adil’i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar.
Mucize Doktor_30 (1)
Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.

Mucize Doktor_30 (4)

SEDA BAKAN, ADİL HOCA'NIN KIZINI CANLANDIRACAK!

Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Adil Hoca’nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa’ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi’ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.

sedaa

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Berhayat Hastanesi’nde sıradan bir gündür; Ali, Nazlı’yla ilişkilerini bir ileriki aşamaya taşımaya kararlıdır ama bunu nasıl yapacağını tam bulamaz. Beliz artık iyiden iyiye hamile Kıvılcım’la kavga eder ve Tanju, Damla yerine gelen yeni cerrahi asistanı Doruk ilk iş gününe geç kaldığı için küplere biner.

Ve ansızın bir görünmez kaza bütün hastaneyi kaosa boğar. Önce acil servis sonra bütün hastane yaralılarla dolup taşmaya başlar. Henüz kimse fark etmese de hastane ahalisinden önemli biri de yaralıların içindedir. Polis ve itfaiye olayı kontrol altına almaya uğraşır. Hastane kaynakları son damlasına kadar kullanılır. Ve bütün bu kaosun tam ortasında, en kritik anda, Ali doktorluğa ilk başlarken verdiği sözü hatırlar. Ali sözünü tutar. Ama bu sözün bedeli birçok kişi için çok ama çok ağır olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?
Eski yarışmacı yarışmaya dahil oldu! Eski yarışmacı yarışmaya dahil oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Kan donduran olay! Boynunda halatla ölü bulundu
Kan donduran olay! Boynunda halatla ölü bulundu
Düğün yapması tepki çekmişti! AK Partili vekil için flaş karar
Düğün yapması tepki çekmişti! AK Partili vekil için flaş karar
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı'dan seksi pozlar!
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı'dan seksi pozlar!
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çukur yeni sezonu sürpriz oyuncularla açıyor!
Çukur yeni sezonu sürpriz oyuncularla açıyor!
İstanbul'da Ramo devri başlıyor!
İstanbul'da Ramo devri başlıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu nedir, oyuncuları kimler?
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?
Yasak Elma 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender'i yıkan olay! Yasak Elma 77. son bölüm izle
Yasak Elma'da Ender'i yıkan olay!
Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sancar ve Gediz arasında hasımlık devri başladı! Sefirin Kızı 20. son bölüm izle!
Sefirin Kızı'nda hasımlık devri başladı!
Çukur dizisinde Mustafa Üstündağ sürprizi! Kahraman Koçovalı geri mi döndü? Çukur 97. son bölümde neler oldu?
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Çukur 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Karaca Azer'i öldürecek mi? Cihangir Ceyhan Çukur'dan ayrıldı mı?
Çukur'a veda mı ediyor?
Çukur'da Mahsun'a ne oldu? Berkay Ateş ayrıldı mı? Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı
Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.