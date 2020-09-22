Mucize Doktor 30. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Doktor Ali Vefa bebeğin hayatını kurtarmaya çalışıyor

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin 24 Eylül Perşembe ekrana gelecek olan 30. yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır.

Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır.

Adil’i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar.



Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.

SEDA BAKAN, ADİL HOCA'NIN KIZINI CANLANDIRACAK!

Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Adil Hoca’nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa’ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi’ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Berhayat Hastanesi’nde sıradan bir gündür; Ali, Nazlı’yla ilişkilerini bir ileriki aşamaya taşımaya kararlıdır ama bunu nasıl yapacağını tam bulamaz. Beliz artık iyiden iyiye hamile Kıvılcım’la kavga eder ve Tanju, Damla yerine gelen yeni cerrahi asistanı Doruk ilk iş gününe geç kaldığı için küplere biner.