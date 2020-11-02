Mucize Doktor 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hamile kadını ameliyat eden Doktor Ali Vefa'yı yıkan olay!

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 5 Kasım Perşembe akşamı 36. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.Mucize Doktor yeni bölümde, hastaneye yatırılan genç bir kızın hikayesi herkesi etkiliyor. Bir erkek tarafından şiddete uğruyan genç kız için Ali Vefa, Ferman ve Nazlı harekete geçiyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Babasının ortaya çıkışından fazlasıyla etkilenen Nazlı, korkunç bir kazadan mucize eseri sağ çıkan bir hastayı kurtarmayı kafasına takar.

Diğer tarafta başka bir hastanın tedavisi Ferman’ı Beliz ve Tanju’yla karşı karşıya getirir. Vakasını kişiselleştiren Ferman hiç bildiğimiz Ferman gibi değildir.

Hastanede gerilim yükselirken iki vakada da sorumluluk alan Ali hem Nazlı hem Ferman’a yardım etmeye çalışır.

Ama bazen sevdiklerimize yardım etmek hiç tahmin etmediğimiz yollara girmek demektir.



