Mucize Doktor'da Ali'nin zorlu ameliyat sınavı! Mucize Doktor 2. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

MUCİZE DOKTOR İLK BÖLÜMDE NELER OLDU? Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, FOX’un yeni dizisi Mucize Doktor 2. bölümüyle 19 Eylül Perşembe akşamı ekranda olacak.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar. Önyargılar kırılabilir mi? Hayaller gerçek olabilir mi?

OTİZM SAHNESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Mucize Doktor dizisinde Reha Özcan'ın canlandırdığı Adil karakteri, otizmli doktor Ali'yi hastaneye alabilmek için kurulda konuşma yaptı. Adil'in "Siz sanıyorsunuz ki karşınızda bir tek Ali var. Binlerce otizmli genç var sizin karşınızda. Dışarılarda, bir kapının arkasında bekliyorlar. Açalım o kapıyı, buyur edelim içeri. Yılmayın, hayallerinizden vazgeçmeyin, kendinizi eksik hissetmeyin, yapabilirsiniz, sizin de bir şansınız var bu hayatta, sizin de herkes gibi yaşamaya hakkınız var diyelim" dediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tıp fakültesini birincilikle bitiren savant otizmli bir deha olan Ali'nin hikayesinin anlatıldığı hikâye, yaratacağı farkındalıkla otizmli çocuklar için de umut olacak.



