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Mucize Doktor'da Ali ve Nazlı'nın organ nakli görevi! Mucize Doktor 4. yeni bölümde neler olacak? İşte fragman

DİZİ HABERLERİ  | 02.10.2019 00:40 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisi 4. yeni bölümüyle 3 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelecek. The Good Doctor uyarlaması olan ve savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın sıra dışı hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ali ve Nazlı'yı zorlu bir görev bekliyor. Ali ve Nazlı, Ferman'ın görevlendirmesiyle helikopterle organ nakli için şehir dışına gidiyor. İşte yayınlandığı ilk bölümden itibaren reytingleri alt üst eden Mucize Doktor dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un 4. yeni bölümünde, Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler.

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Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.

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Mucize Doktor dizisi 4. yeni bölümüyle 3 Ekim Perşembe akşamı Fox TV'de.

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SERENAY AKTAŞ MUCİZE DOKTOR'DA
Survivor yarışması ile ilk kez karşımıza çıkan daha sonra birçok dizide rol alan Serenay Aktaş dizinin kadrosuna asistan Elif olarak katıldı.

Hastanede dengeleri değiştirecek olan Elif asistan, Ali ile Nazlı Doktor'un arasının açılması fırsat bilerek Ali'ye yanaşacak. Ferman Doktor'a gizli gizli hayranlık duyan Elif asistanın gerçek niyeti ise sonradan ortaya çıkacak.

Serenay Aktaş'ın başarılı bir şekilde hayat vereceği Elif asistanın ise diziye önümüzde günlerde katılması bekleniyor.

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Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.

MUCİZE DOKTOR GENEL KONUSU
Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

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Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar. Önyargılar kırılabilir mi? Hayaller gerçek olabilir mi?

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