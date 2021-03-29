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Mucize Doktor Muhsin kimdir? Serkan Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

29.03.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX'un sevilen dizisi Mucize Doktor'un oyuncu kadrosuna Muhsin karakteri ile ünlü oyuncu Serkan Keskin dahil oldu. Başrolde Taner Ölmez'in yer aldığı Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosunda Reha Özcan, Onur Tuna, Sinem Ünsal gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Ali Vefa’nın hikayesinin anlatıldığı diziye son olarak dahil olan Serkan Keskin hakkında ise diziyi yakından takip edenler, Serkan Keskin kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? sorularına yanıt arıyor. İşte, Serkan Keskin'in hayatı...

Mucize Doktor Muhsin kimdir? Serkan Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MF Yapım imzasıyla yayınlanan Mucize Doktor dizisi özel bir çocuk olarak dünyaya gelen Ali Vefa’nın hikayesini konu alıyor. Her bölümü beğeni ile takip edilen Mucize Doktor dizisine son olarak dahil olan başarılı oyuncu Serkan Keskin ise gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Arama motorları üzerinden ünlü oyuncu hakkında Serkan Keskin kimdir ve kaç yaşındadır? sorularına yanıt aranıyor. İşte, Serkan Keskin hakkında merak edilenler...

SERKAN KESKİN KİMDİR?

Ünlü oyunca Serkan Keskin 25 Kasım 1977 tarihinde İzmit’te doğmuştur. Hem İzmir Şehir Tiyatrosu’nda hem de Akademi İstanbul’da çeşitli eğitimler alarak kendisini geliştirmiştir. Serkan Keskin ilk oyunculuk deneyimini 2003 yılında yayınlanan “Çaylak” adlı dizisinde yaşamıştır.

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Serkan Keskin, oyunculuk kariyeri boyunca çeşitli film, dizi ve tiyatro projelerinde yer alarak profesyonel bir deneyim kazanmıştır. 2011 yılında yayınlanan “Leyla ile Mecnun” dizisi sayesinde canlandırdığı karakter sayesinde şöhretini arttırmıştır. Serkan Keskin bu dizide profesyonel oyunculuğuyla hayranlarının beğenisini kazanmıştır. Başarılı performansı sayesinde de 32. İsmail Dümbüllü ödülünün sahibi olmayı başarmıştır.

Keskin, Leyla ile Mecnun oyuncularının kurduğu Leyla The Band müzik grubunda da bas gitarcı olarak görev almış, böylece müzik sektöründe de başarısını sergilemiştir. Keskin son olarak Fox'un sevilen dizisi Mucize Doktor'da canlandıracağı Muhsin karakteri ile izleyenlerin karşısında olacak.

SERKAN KESKİN'İN OYNADIĞI DİZİLER

Ya İstiklal Ya Ölüm
Öğretmen
Jet Sosyete
Bir Aile Hikayesi
Masum
Beş Kardeş
Ben de Özledim
Şubat
Leyla ile Mecnun
Behzat Ç "Bir Ankara Polisiyesi"
Gönülçelen
Deli Saraylı
Ey Aşk Nerdesin
Bu Kalp Seni Unutur mu?
Mert İle Gert
Avrupa Yakası
Derdest
Bıçak Sırtı
Hırsız Polis
Sevinçli Haller
Çaylak : Nihat Durak

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Farklılıkları nedeniyle çevresindeki diğer çocuklardan ayrılan Ali Vefa, bir dahi olmasına rağmen babasının beklentilerini karşılayamıyor. Her zaman yanında olan, onu koruyup kollayan abisini kaybetmesi hayatında bir dönüm noktası oluyor.

Yaşadıkları kaybın ardından babası tarafından reddedilen Ali Vefa, doktor olmak için abisine söz veriyor. Abisini kurtarmaya çalışan Adil Hocanın rehberliğinde, onun manevi desteğiyle tıp fakültesini birincilikle bitiriyor. Adil Hocanın başhekim olduğu Berhayat Hastanesi'nde asistan cerrah olarak çalışmaya başlıyor.

Mucize Doktor dizisi, Ali Vefa'nın bu hastanede yaşadığı olayları konu alıyor. Mucize Doktor Ali Vefa, dostluğun ve aşkın ne demek olduğunu burada öğrenecek.


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FOX Mucize Doktor dizisi Serkan Keskin
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