Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı!

Şimdilerde 'Mucize Doktor' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Onur Tuna, yıllar önce çekilen bir fotoğrafıyla gündeme geldi.
"Gel Konuşalım" programında Tuna'nın yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı. Programda yakışıklı oyuncunun yıllar içindeki değişimi konuşulurken; burun ameliyatı geçirip geçirmediği tartışıldı.
Yayına mesaj gönderen Onur Tuna, "Burnum aynı yerinde duruyor" diyerek estetik iddiasını yalanladı.
Tuna'nın hayranları ise sosyal medya üzerinden eski haline de beğeni yağdırdı.
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