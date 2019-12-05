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Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 12:09 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinde Ferman karakteriyle dikkat çeken yakışıklı oyuncunun eski fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Yakışıklı oyuncudaki büyük değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı!

Şimdilerde 'Mucize Doktor' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Onur Tuna, yıllar önce çekilen bir fotoğrafıyla gündeme geldi.

"Gel Konuşalım" programında Tuna'nın yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı. Programda yakışıklı oyuncunun yıllar içindeki değişimi konuşulurken; burun ameliyatı geçirip geçirmediği tartışıldı.

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Yayına mesaj gönderen Onur Tuna, "Burnum aynı yerinde duruyor" diyerek estetik iddiasını yalanladı.

Tuna'nın hayranları ise sosyal medya üzerinden eski haline de beğeni yağdırdı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Estetik olsa ne olur sanki? Estetik yaptırmayan mı kaldı memlekette gayet normal artık.
Ferman hocam iyilesecekmiyim
yaptirmamis sadece zayifmis yuzu kilo almis
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